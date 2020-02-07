Denizli güne karla uyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli güne karla uyandı - Son Dakika

Denizli güne karla uyandı

6 saat önce

Meteoroloji ekiplerinin geçen hafta yaptığı uyarının ardından Denizli kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Denizli güne karla uyandı, System.String[]

Meteoroloji ekiplerinin geçen hafta yaptığı uyarının ardından Denizli kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Denizlili vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Kent merkezi başta olmak üzere bazı ilçeler beyaza büründü.


Denizli kent merkezinde önceki gün şiddetli lodos etkili olmuştu. Lodos akşam saatleri itibariyle yerini yağmura bıraktı. Gece saatlerinde ise kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan Horoz Heykeli önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Sıcak iklimlerle anılan palmiye ağaçları da kar altında güzel görüntüler oluşturdu.


Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaptı. Bazı esnaf da iş yerlerinin önündeki brandalarda biriken karı kendi imkanları ile temizledi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul valiliğinden kar uyarısı
"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:09:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli güne karla uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]