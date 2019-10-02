Denizli güney kore'de, türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi 89 yaşındaki Kasım İlkimen, Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine 70 yıl sonra 7 bin kilometre mesafedeki savaştığı topraklara, bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul'deki Barış Müzesi'ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 70 yıl önce başında miğfer, azından pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.

Nikfer Mahallesi'nde çiftçi olan 4 çocuk ve 19 torun sahibi Kasım İlkimen, Çanakkale Gelibolu Topçu Taburu'nda er olarak askerliğini yaparken, 1950 yılında, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine, Birleşmiş Milletler'in üye ülkelerden oluşturduğu barış gücünde yer aldı. Güney Kore'yi savunan Türk askeri birliğinde topçu olarak görev yapan İlkimen, bir çatışma sırasında sol koluna giren mermiyle gazi oldu. Kore'de 16 ay görev yapan İlkimen, daha sonra Türkiye'ye geri döndü. 'Kore Gazisi' unvanı alan Kasım İlkimen, savaştan 70 yıl sonra Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine kendisine refakat eden torunu Emine Dermenci'yle birlikte, 1 hafta önce uçağa binerek 12 saat süren yolculuktan sonra Kore'nin başkenti Seul'e ulaştı. Havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan İlkimen, 70 yıl sonra savaştığı topraklara gitmenin hüznünü yaşadı. Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezen İlkimen, daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi'ne götürüldü.

O YILLARA DÖNDÜ

Barış Müzesi'ni gezen İlkimen'in, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde, 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkınlık yaşadı. Fotoğrafı görünce 70 yıl öncesine giden İlkimen, duygusal anlar yaşadı. Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce, saygılarını gösterip, hatıra fotoğrafları çektirdi. İlkimen, 1 haftalık Kore gezisinin ardından memleketi Tavas'a döndü.

'FOTOĞRAFI GÖRÜNCE DONA KALDIM'

Fotoğrafını görünce şaşkına döndüğünü belirten İlkimen, şöyle konuştu

Orada Türk şehitliği ve savaştığımız toprakları gezdik. Savaştan sonra çok yer değişmiş. Bizi çok iyi ağırladılar, büyük saygı gösterdiler. Silah arkadaşlarımızla yeniden buluştuk. Barış müzesine gittik. Müzede gezerken, gördüğüm bir fotoğrafta adeta dona kaldım. Çünkü sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında, 70 yıl önce çekilen fotoğrafın bana ait olduğunu gördüm. Topçu olarak görev yaparken, savaş bölgesine fotoğraf çekenler geliyordu. Beni de başımda miğfer ağzımda pipo varken fotoğrafım çekilmiş. Kimin çektiğini ise hatırlamıyorum. Daha çok fotoğraf çekmeye Amerikalılar geliyordu. Müzedekilere fotoğrafın bana ait olduğunu söyleyince, herkes şaşkına döndü. Bana büyük ilgi gösterip, saygı duydular. Fotoğrafımı görünce adeta 70 yıl öncesine gittim.

İlkimen'e refakat eden torunu Emine Dermenci ise, müzede sergilenen dedesinin fotoğrafını gören Koreliler'in onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiklerini, dedesine büyük saygı gösterdiklerini, müze yetkililerinin duruma çok şaşırdıklarını söyledi.