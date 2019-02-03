Son Dakika Haberleri: Denizli Günlük Kiraladığı Dairede İntihar Etti

Denizli Günlük Kiraladığı Dairede İntihar Etti

54 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 yaşındaki Caner O. (Onur), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 yaşındaki Caner O. (Onur), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Caner O., dün (cumartesi) 15 Mayıs Mahallesi, 557 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesini bir günlüğüne kiraladı. Bu sabah daireyi boşaltması gereken Caner O.'nun anahtarı teslim etmemesi üzerine merak eden ev sahibi kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki yedek anahtarla içeri giren ev sahibi, Caner O.'yu iple tavana asılı halde ölü bulup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Caner O.'nun cesedi, otosi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Caner O.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:25 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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