DENİZLİ Gyrokopter deposunda yangın - Son Dakika

Gyrokopter deposunda yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında, iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı 'gyrokopter'lerden biri kül oldu, ikisi ise zarar gördü.

Yangın bugün saat 18.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Ercan'a ait havacılık şirketinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı gyrokopterlerden biri tamamen yandı, ikisi ise zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.