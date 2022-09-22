Denizli gündem haberi | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli gündem haberi | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret

22.09.2022 16:24

Denizli haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'de düşen helikopterdeki yaralı mürettebatımızı ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın, tekrar yaşatmasın. Orman yangınlarıyla cansiparane mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz dedi. Bakan Kirişci, ziyarete ilişkin görüntü de paylaştı. (DHA)

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli gündem haberi | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:40 Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli gündem haberi | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement