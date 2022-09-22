Bakan Kirişci, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'de düşen helikopterdeki yaralı mürettebatımızı ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın, tekrar yaşatmasın. Orman yangınlarıyla cansiparane mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz dedi. Bakan Kirişci, ziyarete ilişkin görüntü de paylaştı. ( DHA )

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla Marmaris 'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli 'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Denizli gündem haberi | Bakan Kirişci'den Denizli'de düşen helikopterin mürettebatına ziyaret - Son Dakika

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