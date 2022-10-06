Denizli haber! Denizli'de emniyet kemerinin önemi 90 okulda anlatılacak

Denizli'de meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için il genelinde bulunan 90 okulda emniyet kemeri simülasyon aracı ile öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verilecek.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede, emniyet kemerinin öneminin daha iyi anlaşılması ve emniyet kemeri takma alışkanlığının yaygınlaştırılması için Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Okulların açılması ile birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca Valilik Makamından alınan "Olur" doğrultusunda 90 okulda eğitim verilecektir. Bu çerçevede ilk eğitim Pamukkale Gözler Ortaokulu ve Pamukkale Güzelpınar Anadolu Lisesi'nde başlanmıştır. Yapılan araştırmalar emniyet kemeri kullanmanın ön koltukta oturanlar için ölümleri yüzde 45-50, arka koltukta oturanlar için yüzde 65-70 oranında azalttığını göstermektedir" denildi. - DENİZLİ