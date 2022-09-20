TIR İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTIĞI KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, dorsesi takılı olmayan TIR ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada midibüsteki 24 kişiden 17'si yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Adem Engez yönetimindeki 01 AL 511 plakalı dorsesi takılı olmayan TIR ile seyir halindeyken, İsmail Dönmez'in kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsüyle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle midibüs sürüklenerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, midibüste bulunan yaralıları dışarı çıkardı. Midibüste bulunan 24 kişiden kazada hafif yaralanan 17 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet, Honaz Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, midibüsteki işçilerin mermer fabrikasında çalıştığı belirtildi. TIR sürücüsü Adem Engez, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.