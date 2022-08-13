Denizli haber: Denizlili Besici: "Şu Anda Bir Kilo Samanım Yok, Bu Hayvanlar Aç" - Son Dakika
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Denizli haber: Denizlili Besici: "Şu Anda Bir Kilo Samanım Yok, Bu Hayvanlar Aç"

13.08.2022 15:24

Edinilen Denizli haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın dinlediği Denizlili besici, “İlk defa saman alıyorum şu tarihte, saman sezonu bitiyor. Bu hayvanlar kışın ne yiyecek? Satmak zorunda kalacağım. 15 senedir inekçiyim şu anda mesireyi tamamıyla temizlemeyi düşünüyorum. Saman alacak param da yok, nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Şu anda bir kilo samanım yok, bu hayvanlar aç” diye isyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın dinlediği Denizlili besici, "İlk defa saman alıyorum şu tarihte, saman sezonu bitiyor. Bu hayvanlar kışın ne yiyecek? Satmak zorunda kalacağım. 15 senedir inekçiyim şu anda mesireyi tamamıyla temizlemeyi düşünüyorum. Saman alacak param da yok, nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Şu anda bir kilo samanım yok, bu hayvanlar aç" diye isyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çal ilçesi Sazak mahallesinde yurttaşlar, besiciler ve çiftçiler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Biçer Karaca'nın dertleştiği bir besici şunları anlattı:

ŞU ANDA BİR KİLO SAMANIM YOK, BU HAYVANLAR AÇ. SATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

"Bu hayattan, yaşamaktan bile artık memnun olmuyorum. Üretimi yapamıyoruz, yapma şansımız yok. Gübrenin, mazotun önüne geçemiyoruz. Şu an sezon bitti daha saman alamadık. Bu getiren arkadaşlar da memnun değildir. Mazotun pahalılığından, nakliyenin çok pahalılığından bu arkadaşları da tatmin ettiğini sanmıyorum. Dayanma gücümüz yok. Bir kilo saman var mı? Şuraya bakın, sezon bitti. Et fiyatları düşüyor, ineklerimizi satmakta alıcı celepleri düşüyor ama yemin torbası devamlı yukarı gidiyor. Önüne geçen yok, bu sorumlu kim? Tarım Bakanı mı Orman bakanı mı? Kimse sorumlu… İlk defa saman alıyorum, şu tarihte, saman sezonu bitiyor. Bu hayvanlar kışın ne yiyecek? Satmak zorunda kalacağım. Kimse bunun sorumlusu gelsin görsün. Et fiyatlarındaki indirim bizi çok kötü etkiledi. İki ineği 20'şerden 40 bin lira biz acaba 45 ettirebilir miyiz derken bir konuşması yüzde 25 küçük başlarda yüzde 35 büyük başlarda et fiyatları düşecek dedi ineğimizi alan satan gelmedi. Bu iki ineği 30 liraya (30 bin liraya) zorla sattım. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Nasıl bu hayvancılığı yapacağız?

15 senedir inekçiyim şu anda mesireyi tamamıyla temizlemeyi düşünüyorum. Saman alacak param da yok, nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Şu anda bir kilo samanım yok, bu hayvanlar aç. Ben lise okudum benim kafam bu kadar çalışıyor, bu gider nereye gidiyor bir türlü çalışmıyor kafam artık. Tamamıyla iflasa sürükleniyoruz.  Bu hayvancılık böyle olursa yapamayacağım, yapma şansım yok. Üretim yok, buğday ekiyoruz mazotunu bulamıyoruz. Geçen sene 200 liralık olan gübre bugün olmuş 750-800 lira. Ben bu çiftçiliği, hayvancılığı nasıl yapacağım bilmiyorum. Yarın bir gün ben bu samanların parasını ikinci kamyonu istediğim zaman ödeyemezsem, herhangi bir borcumu ödeyemeyince hayvanlarıma haciz gelir. En iyisi haciz gelmeden satayım da kurtulayım. Çalmaya mı teşvik ediyoruz bilmiyorum, hırsızlık yapmak bundan daha mı iyi bilmiyorum. Artık diyecek başka bir şey yok."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haber: Denizlili Besici: 'Şu Anda Bir Kilo Samanım Yok, Bu Hayvanlar Aç' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli haber: Denizlili Besici: "Şu Anda Bir Kilo Samanım Yok, Bu Hayvanlar Aç" - Son Dakika
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