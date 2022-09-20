Denizli haberi... Erdoğan, Finlandiya ve Güney Kore liderleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, 'Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var' dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.