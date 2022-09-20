Denizli haberi... Erdoğan, Finlandiya ve Güney Kore liderleriyle sohbet etti - Son Dakika
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Denizli haberi... Erdoğan, Finlandiya ve Güney Kore liderleriyle sohbet etti

20.09.2022 23:33

Denizli gündem haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, 'Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var' dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi... Erdoğan, Finlandiya ve Güney Kore liderleriyle sohbet etti - Son Dakika

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