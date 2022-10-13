Denizli haber... Güney Afrika'da "bölgesel kızamık" salgını yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haber... Güney Afrika'da "bölgesel kızamık" salgını yaşanıyor

13.10.2022 23:48
Denizli haber... Güney Afrika'da "bölgesel kızamık" salgını yaşanıyor

Denizli haberler... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde son 30 günde 3 çocukta kızamık hastalığına rastlanmasının ardından Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), bölgede kızamık salgını yaşandığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde son 30 günde 3 çocukta kızamık hastalığına rastlanmasının ardından Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), bölgede kızamık salgını yaşandığını bildirdi.

NICD'den yapılan yazılı açıklamada, Limpopo Eyaleti, Greater Sekhukhune bölgesindeki iki sağlık tesisinden 30 günde biri 11 aylık olmak üzere 3 çocukta kızamık vakası tespit edildiği belirtilerek, bu bölgede "kızamık salgını" ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni kızamık vakalarını ve temaslıların aşı durumlarını tespit etmek için halk sağlığı araştırması gerçekleştirilmesinin zaruri olduğu vurgulandı.

Bu 3 çocuktan 2'sinin aşısız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede halihazırda bir aşılama çalışması yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen kızamık salgını nedeniyle bu yılın başından beri başta Nijerya ve Zimbabve olmak üzere farklı ülkelerden farklı yaşlarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Tunus açıklarında 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı Tunus açıklarında 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı Afrika Sahel ülkelerinin genelkurmay başkanları Cezayir'de güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüştü Afrika Sahel ülkelerinin genelkurmay başkanları Cezayir'de güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüştü Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Afrika bir problemler kıtası değildir' Ruanda Devlet Başkanı Kagame: 'Afrika bir problemler kıtası değildir'
Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haber... Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli haber... Güney Afrika'da "bölgesel kızamık" salgını yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement