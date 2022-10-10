Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "derhal füze provokasyonlarını durdurması" çağrısı - Son Dakika
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Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "derhal füze provokasyonlarını durdurması" çağrısı

10.10.2022 15:18
Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "derhal füze provokasyonlarını durdurması" çağrısı

Gelen Denizli haberine göre Güney Kore, Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yaptı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yaptı.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi "Kore Yarımadası'nda ve bölgede gerilimi tırmandıran füze provokasyonlarını derhal durdurmaya" çağırdı.

Haber ajansına konuşan ancak ismini belirtmek istemeyen Güney Koreli yetkili, "Hukuka aykırı provokasyonları meşrulaştırmak için Güney Kore-ABD tatbikatlarını bahane olarak gösteren Kuzey Kore kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da bölgedeki güvenlik durumu "tehlikeli" olarak nitelendirildi.

Güney Koreli yetkililer, bölgedeki gerilimin diyalog ve diplomasi yoluyla azaltılması için çabalayacağını kaydederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise ABD ve Güney Kore ile diyalog kurmayı reddetti.

Kim, "Düşmanlar, hala diyalog ve müzakere isterken bir yandan bize askeri tehditler yöneltiyor ancak düşmanlarla diyalog kuracak bir konumuz yok." dedi.

Güney Kore ile ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatın ardından Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığı bildirilmişti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesinin "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldığı açıklandı

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıklamıştı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Son 2 haftada 7'nci füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'derhal füze provokasyonlarını durdurması' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "derhal füze provokasyonlarını durdurması" çağrısı - Son Dakika
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