Denizli haberi | Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti oldu - Son Dakika
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Denizli haberi | Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti oldu

18.10.2022 09:32
Denizli haberi | Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti oldu

Denizli haberleri: Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülkenin Güney Afrika Cumhuriyeti olduğu bildirildi.

Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülkenin Güney Afrika Cumhuriyeti olduğu bildirildi.

Hollanda merkezli siber güvenlik firması Surfshark, 2022 Dijital Hayat Kalitesi (DQL) araştırması sonuçlarını yayımladı.

İnternetin temin edilebilirliği, kalitesi, altyapısı, güvenliği ve devlet kurumlarında kullanımı dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülkeler sırasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, Morityus ve Fas oldu.

Afrika'da ilk sırada bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyada ise 66'ıncı sırada yer aldı.

117 ülkenin incelendiği sıralamada Afrika'da Tunus dördüncü, Kenya ise beşinci sıraya oturdu.

İnternet kalitesi en düşük ülkeler ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya ve Mozambik olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Hollanda, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi | Afrika'da internet kalitesi en yüksek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti oldu - Son Dakika

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