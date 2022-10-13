Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti

13.10.2022 16:26
Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti

Denizli gündem haberi | Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine buzdolabı devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine buzdolabı devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Gerzele Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden ve elektrik mühendisi olduğu belirtilen Ahmet Ersoy'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis gözetiminde eve giren sağlık ekipleri devrilen buzdolabının altında kaldığı belirlenen Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ersoy'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

YORUMLAR
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Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu
Kaynak: AA

Merkezefendi, Ahmet Ersoy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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