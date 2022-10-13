Gerzele Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden ve elektrik mühendisi olduğu belirtilen Ahmet Ersoy 'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Ahmet Ersoy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli haberi... Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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