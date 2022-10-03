Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Doktor Osman Özen (53), sabah mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Mesai arkadaşlarına ulaşamayan toplum sağlığı merkezi çalışanları doktorun kardeşine ulaşarak evine gitmesini istedi. Abisinin evine giden kardeşi kapıyı açtığında abisi Osman Özen'i yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme ve muayenede Osman Özen'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Gümüşsu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli haberi! Denizli'de doktor evinde ölü bulundu - Son Dakika

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