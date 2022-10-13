Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ş.B. (36) idaresindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, Denizli- Antalya karayolunun Tavas Makası mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a (64) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü ise gözaltına alındı.
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