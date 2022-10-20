Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi - Son Dakika
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Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi

20.10.2022 22:36
Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi

Denizli haber... DENİZLİ Tabip Odası yaptığı yazılı açıklamada, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah kullanımı konusundaki açıklamalarını reddettiğini bildirip, istifasını istedi.

DENİZLİ Tabip Odası yaptığı yazılı açıklamada, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah kullanımı konusundaki açıklamalarını reddettiğini bildirip, istifasını istedi.

Denizli Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı açıklamanın Türkiye'yi yaralamaya dönük sonuçlar yaratacağını ifade edilerek, şunlara yer verildi: "Spekülasyona açık, gayri nizami güçlerin karıştığı uluslararası mücadelede, ülkemizi yaralamaya dönük sonuçlar yaratacak, herhangi delili olmayan bir konuda, kendi fikirlerini Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi sıfatıyla kamuoyuna açıklaması kabul edilemez. Türk Tabipler Birliği, Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak. Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak. Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek. Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek. Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur. Meslek kuruluşumuzun misyonunun ötesinde, kendi siyasi görüşlerini Türk Tabipler Birliği'nin görüşleriymiş gibi kamuoyuna sunmaktadır. Türk hekimlerini temsil edememektedir. Meslek kuruluşumuza verdiği zararlar ancak derhal istifa etmesi ile son bulacaktır."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Denizli haberi! Denizli Tabip Odası, TTB Başkanı Fincancı'nın istifasını istedi - Son Dakika

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