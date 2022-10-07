Denizli haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma 15 aylık hapis cezasını tamamladı

Mahkemeye itaatsizlik suçundan 2021'de 15 ay hapis cezası alan ve bunun büyük bölümünü sağlık gözetimi altında evinde geçiren eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, bugün itibarıyla cezasını tamamladı.

Jacob Zuma, ismini taşıyan vakıf üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinde verilen 15 aylık hapis cezası süresinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirterek "Bu benim için karışık duygularla dolu bir gün." ifadesini kullandı.

Zuma, bu hissin 1973'te Robben Island Cezaevi'nden tahliye olduğu zamankiyle benzer bir hissiyat olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesince kendisine verilen bu cezanın, demokrasi ve özgürlük gibi kendisinin uğrunda çarpıştığı değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı açıklamada, bu hapis cezasının kendisi ve taraftarlarınca haksızlık ve zulüm olarak görüldüğünü de vurguladı.

ANC'nin eski yeraltı liderinden

2009-2018 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten Zuma, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından yönetimden el çektirilmişti.

Ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin kalesi ANC, 1994 yılında beri kesintisiz olarak iktidarda bulunuyor.

Genç yaşlardan itibaren ANC çevrelerinde yer alan ve partinin yeraltı direniş örgütü Ulusun Mızrağı (Umkhonto we Sizwe) üyesi olan Zulu asıllı Zuma, 1963 yılında rejim güçlerince yakalanıp, ülkenin ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela ile Robben Adası'nda 10 yıl hapis yattı.

Hapisten çıktıktan sonraki yıllarda yeraltında ANC'nin önde gelen liderlerinden biri haline gelen Zuma, demokrasiye geçişten sonra da politikada aktif olarak yer aldı.

Zuma hapse girdiğinde çıkan isyanda 200'den fazla insan öldü

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama gibi çok sayıda suçtan soruşturmalar bulunan Zuma, bu soruşturmalarda ifade vermeye gitmediği için Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlikten 15 ay hapis kararını önce direnişle karşılamıştı.

Taraftarlarının silahlı şekilde Zuma'nın evinin etrafında toplandığı gergin bir sürecin ardından 8 Temmuz'da teslim olan Zuma, Estcourt Cezaevine konulmuş, bunun üzerine ülkenin en kalabalık eyaletlerinde Gauteng ve KwaZulu Natal'da günlerce süren şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Bu olaylarda resmi kayıtlara göre 354 kişi hayatını kaybetmişti. Sigorta kayıtlarına göre 1 milyar doların üzerinde maddi hasar meydana gelmişti.

Zuma 14 Ağustos'ta bir ameliyat için hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra, itirazlara rağmen sağlık gözetiminde olmak üzere evine çıkıp hapis cezasının kalanını burada tamamladı.