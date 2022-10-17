Denizli haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk duruşması 19 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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Denizli haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk duruşması 19 Ekim'e ertelendi

17.10.2022 17:42
Denizli haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk duruşması 19 Ekim'e ertelendi

Denizli haber... Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasında duruşmanın 19 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasında duruşmanın 19 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi, 1990'lı yıllarda Fransız silah firması Thales'le gerçekleştirilen bir dizi silah alım ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Zuma'nın duruşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Zuma'nın avukatları mahkeme heyetinden, davanın savcısı Billy Downer'ın duruşmadan çekilmesi talebinde bulundu. Downer ise Ulusal Savcılık Direktörü Shamila Batohi'nin talimatlarına göre hareket ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Yargıç Piet Koen, davanın gidişatı hakkında karar vermek üzere duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanı seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için geçen yıl 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke tarihinin en büyük şiddet ve yağma olaylarından birine dönüşmüştü.

Olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk duruşması 19 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberi! Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk duruşması 19 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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