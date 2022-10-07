Denizli haberi | Güney Afrika'da katil balinaların köpek balığına saldırdığı anlar ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Denizli haberi | Güney Afrika'da katil balinaların köpek balığına saldırdığı anlar ilk kez görüntülendi

07.10.2022 16:47
Denizli haberi | Güney Afrika'da katil balinaların köpek balığına saldırdığı anlar ilk kez görüntülendi

Denizli haberler: Güney Afrika'nın güneyindeki Mossel Körfezi'nde katil balinaların köpek balığı avladığı anlar ilk kez amatör dron kullanıcısı tarafından kaydedildi.

Güney Afrika'nın güneyindeki Mossel Körfezi'nde katil balinaların köpek balığı avladığı anlar ilk kez amatör dron kullanıcısı tarafından kaydedildi.

Cnet sitesinin haberine göre, bilim insanları, Güney Afrika kıyılarında köpek balığı sayısının azaldığını ve sebebinin katil balinalar olduğunu tahmin etmesine rağmen buna dair delil elde etmekte zorlanıyordu.

Mossel Körfezi'nde, amatör dron kullanıcısının kaydettiği katil balina sürüsünün 6,1 metrelik dev köpek balığına saldırı anları, bilim insanlarının şüphelerini doğru çıkardı.

Daha önce havadan hiç görüntülenemeyen katil balinaların saldırı anına ilişkin kayıtlar, başta bilim insanları ve çevrecilerden büyük ilgi gördü.

Dronla çekilen kayıtların ardından bölge helikopterle havadan tekrar görüntülenirken, katil balinaların avlarına gruplar halinde saldırması kameraya yansıdı.

Görüntüler sayesinde balinaların avlanma sırasındaki manevralarına dair yeni veriler de elde edilirken, balinaların ilk olarak köpek balığının karaciğer bölgesine saldırdığı anlaşıldı.

Görüntüler hakkında konuşan araştırmacı Alison Towner, katil balinaların saldırılarına daha önce hiç bu kadar detaylı şahit olunmadığını ve ilk kez havadan kayıtlara geçirildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

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