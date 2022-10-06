Denizli haberi... Güney Kore, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırıp yeni bir kurum oluşturmayı planlıyor - Son Dakika
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Denizli haberi... Güney Kore, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırıp yeni bir kurum oluşturmayı planlıyor

06.10.2022 16:56
Denizli haberi... Güney Kore, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırıp yeni bir kurum oluşturmayı planlıyor

Denizli haberleri: Güney Kore'de, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığının kaldırılıp daha kapsamlı sorumluluklarla görevlendirilmiş, yeni bir kurumun oluşturulması gündemde.

Güney Kore'de, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığının kaldırılıp daha kapsamlı sorumluluklarla görevlendirilmiş, yeni bir kurumun oluşturulması gündemde.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min yaptığı açıklamada, sadece kadınların karşı karşıya olduğu eşitsizlikleri çözmeye odaklanan mevcut yaklaşımın aksine, kadın ve erkekleri kapsayan bir politikanın olması gerektiğini belirtti.

Cinsiyet Eşitliği Bakanlığının kadınlara yönelik ayrımcılığa çözüm bulmaya odaklandığını söyleyen Lee, bakanlığın toplumsal cinsiyet ve kuşak çatışmaları konusunda kısıtlı kabiliyeti olduğunu söyledi.

Lee, kaldırılması planlanan bakanlığın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile ilgili konuların Sağlık Bakanlığına, kadın istihdamı konusundaki çalışmaların da Çalışma Bakanlığına devredileceğini aktardı.

Bunun yanı sıra Güney Kore hükümetinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde nüfus, aile ve cinsiyet eşitliği konularından sorumlu daha geniş bir yelpazeyi kapsayacak yeni bir kurum oluşturmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi, seçim kampanyasında, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırmayı vadetmişti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberi... Güney Kore, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırıp yeni bir kurum oluşturmayı planlıyor - Son Dakika
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