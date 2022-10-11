Denizli haberi! Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haberi! Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor

11.10.2022 13:17
Denizli haberi! Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor

Denizli haber: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Seul'de gazetecilere açıklama yapan Yoon, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey'in nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.

Yoon, " Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.

Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programının ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini "çok vahim ve ciddi" olarak nitelendirerek, Güney Kore'nin Kuzey'in tatbikatlarında kullandığını söylediği silah sistemlerini tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Moon, Güney Kore'nin Kuzey'i daha iyi izlemek için casus uydularını, çeşitli insansız hava araçlarını ve ek deniz tabanlı keşif varlıklarını uygulamaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Güney Kore, dün, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yapmıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemesinin "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldığı açıklandı

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıklamıştı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Son 2 haftada 7'nci füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

YORUMLAR
500
Başkan Altay: 'Konya olarak, yerel yönetim modelimizle dünya vizyonu ortaya koyuyoruz' Başkan Altay: 'Konya olarak, yerel yönetim modelimizle dünya vizyonu ortaya koyuyoruz' Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'derhal füze provokasyonlarını durdurması' çağrısı Denizli haber! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 'derhal füze provokasyonlarını durdurması' çağrısı
Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberi! Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli haberi! Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement