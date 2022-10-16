Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı

16.10.2022 01:50
Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı

Denizli haber... Suudi Arabistan ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında askeri sanayi ve deniz taşımacılığı da dahil, çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında askeri sanayi ve deniz taşımacılığı da dahil, çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere 14 Ekim'de beraberindeki heyetle birlikte ülkeye gelen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Bin Selman ile Ramaphosa'nın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Bin Selman ve Ramaphosa'nın huzurunda, askeri sanayi, deniz taşımacılığı, yatırım gibi çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı ve iş birliği programı imzalandı.

Haberde, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Otoritesi Başkanı Ahmed el-Uhali'nin de Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cidde'de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri sanayi alanındaki iş birliğinin yanı sıra Genel Otorite ile Güney Afrika Silahlanma Kurumu arasındaki çalışmaların da ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberi... Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 15 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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