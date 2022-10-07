ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül 'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim 'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Denizli haberleri | ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı - Son Dakika

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