Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu - Son Dakika

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