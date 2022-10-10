Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu

10.10.2022 16:40
Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Denizli 3. sayfa haberi | Denizli'de FETÖ üyesi yakalandığı operasyon sonrası tutuklanırken, DEAŞ üyesinin ise hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de FETÖ üyesi yakalandığı operasyon sonrası tutuklanırken, DEAŞ üyesinin ise hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli spor haberi: Merkezefendi'de off-road heyecanı yaşandı Denizli spor haberi: Merkezefendi'de off-road heyecanı yaşandı Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli haberleri! Denizli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement