Denizli haberleri: Denizli'de orman yangını (3)

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, saat 14.48 sularında Kale Muslugüme mevkiinde orman yangını başlamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerimizden 6 helikopter, 4 uçak, 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yürütmektedir. Yangın bölgesine Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır" denildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,