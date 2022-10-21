Yaralanan sürücü ve eşi Yıldız Akduğan (18) Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı karı koca daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız Akduğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Babadağ, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli haberleri! Denizli'de taya çarpan motosikletin sürücüsü ve eşi yaralandı - Son Dakika

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