Denizli haberleri: Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu - Son Dakika
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Denizli haberleri: Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu

12.10.2022 12:22
Denizli haberleri: Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu

Gelen Denizli haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı.

Araştırma sonucu ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.

Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Afganistanlı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'ta yaşayan arkadaşını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberleri: Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu - Son Dakika

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