Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli haberleri: Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar belli oldu - Son Dakika

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