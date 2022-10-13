Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: "Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı" - Son Dakika
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Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: "Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı"

13.10.2022 21:02
Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: "Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı"

Denizli haber... Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, balistik füze testlerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'daki Sunan bölgesinden yerel saatle 01.49'da Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, "Ordumuz ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık duruşunu sürdürüyor" denildi.

Sınırda savaş uçakları havalandı

Fırlatma öncesinde Kuzey Kore'ye ait 10 savaş uçağının Güney Kore sınırına yakın bir bölgede uçuş yapmış, Güney Kore buna karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore hava kuvvetlerinin F-35A da dahil olmak üzere üstün hava kuvvetleriyle bir acil durum sortisi yürüttüğünü ve bir Kuzey Kore askeri uçağının uçuşuna karşılık gelen orantılı bir yanıt manevrası gerçekleştirildiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore tarafından yapılan topçu ateşinden sonra "güçlü askeri önlemler" aldığını aktardı. - SEUL

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Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi, Kuzey Kore, Güney Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: 'Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: "Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı" - Son Dakika
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