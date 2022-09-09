Denizli haberleri: Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi - Son Dakika
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Denizli haberleri: Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi

09.09.2022 10:18
Denizli haberleri: Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi

Edinilen Denizli haberine göre GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi.

GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi. Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim" dedi.

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören Adanalı Sidar Döngel, kültür gezisi için ülkeye gelen Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim" dedi.


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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli haberleri: Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haberleri: Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi - Son Dakika
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