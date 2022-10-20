Görüşmede eğitim ve sağlık sektörlerindeki Türk yatırımları ve bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfının Güney Sudan'da kurmayı öngördüğü okul projesi ele alındı.

Kaynak: AA

Güney Sudan, fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli haberleri | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.