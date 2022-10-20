Denizli haberleri | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol ile görüştü - Son Dakika
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Denizli haberleri | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol ile görüştü

20.10.2022 20:58
Denizli haberleri | Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol ile görüştü

Denizli haberleri... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hussein Abdelbagi Akol tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hussein Abdelbagi Akol tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ofisindeki görüşmeye Orta Ekvatorya Eyaleti Vali Yardımcısı Sara Redento ve Eğitim Bakanı Zacharia Ladu da katıldı.

Görüşmede eğitim ve sağlık sektörlerindeki Türk yatırımları ve bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfının Güney Sudan'da kurmayı öngördüğü okul projesi ele alındı.

Kaynak: AA
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