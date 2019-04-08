Denizli 'Halk Oyunları' Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Denizli, Türkiye'nin en iyi halk oyunları takımlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Denizli, Türkiye'nin en iyi halk oyunları takımlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 13 Nisan Cumartesi günü Denizli'de yapılacak.



Okul sporları faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Denizli'de düzenlenecek. Bölge şampiyonaları ve yarı final yarışmalarında birbirinden yetenekli sporcuları geçerek finale kadar gelmeyi başaran takımların hepsi de birbirinden iddialı. Düzenlemeli kategoride 11 takım, düzenlemesiz kategoride 16 takım olmak üzere toplamda 500 sporcunun yarışacağı turnuva 13 Nisan Cumartesi günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.



Cumartesi günü yapılacak büyük heyecana halk oyunları tutkunlarını davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye'nin halk oyunlarında büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Estetiğin yetenekle bütünleştiği güzel bir turnuvaya hep birlikte şahitlik edeceklerini belirten İbanoğlu, tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ

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