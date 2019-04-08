Son Dakika Haberleri: Denizli 'Halk Oyunları' Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Denizli 'Halk Oyunları' Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

6 dakika önce

Denizli, Türkiye'nin en iyi halk oyunları takımlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Denizli 'Halk Oyunları' Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
Denizli, Türkiye'nin en iyi halk oyunları takımlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 13 Nisan Cumartesi günü Denizli'de yapılacak.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Denizli'de düzenlenecek. Bölge şampiyonaları ve yarı final yarışmalarında birbirinden yetenekli sporcuları geçerek finale kadar gelmeyi başaran takımların hepsi de birbirinden iddialı. Düzenlemeli kategoride 11 takım, düzenlemesiz kategoride 16 takım olmak üzere toplamda 500 sporcunun yarışacağı turnuva 13 Nisan Cumartesi günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Cumartesi günü yapılacak büyük heyecana halk oyunları tutkunlarını davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye'nin halk oyunlarında büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Estetiğin yetenekle bütünleştiği güzel bir turnuvaya hep birlikte şahitlik edeceklerini belirten İbanoğlu, tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Facebook Reklamları Artık Vergiye Tabi Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli 'Halk Oyunları' Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]