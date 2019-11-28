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Denizli havlusu İngilizlerin gözdesi oldu

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Londra'da düzenlenen 'İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı'nda tanıtılan Türk, özelliklede Denizli havlusunun İngiliz alıcılardan tam not aldığını ifade ederek, "İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programının ilimiz ihracatını...

Denizli havlusu İngilizlerin gözdesi oldu, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Londra'da düzenlenen 'İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı'nda tanıtılan Türk, özelliklede Denizli havlusunun İngiliz alıcılardan tam not aldığını ifade ederek, "İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programının ilimiz ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum" dedi.


Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve DENİB'in koordinatörlüğünde yürütülen 'Denizli Ev Tekstil Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı' UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı 25-28 Kasım tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirildi.


Londra Türkiye Ticaret Merkezi'nde düzenlenen ikili görüşme programında, Denizli ev tekstili ürünlerini İngiliz alıcıların beğenisine sunuldu. Bilinirliği günden güne artan ve sadece kalitesi ile değil, aynı zamanda tasarımı ile de ön plana çıkan Türk havlusu alıcılardan tam not aldı. Dünya çapında üne sahip Denizli havlusunun İngiltere'de 'Turkish Towels' çatısı altında tanıtıldığı program süresince katılımcılar İngiliz alıcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve pazarı yerinde inceleme fırsatı buldu.


"Son derece verimli ikili görüşmeler gerçekleştirildi"


İngiltere pazarına ve programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Memişoğlu, İngiltere pazarının Avrupa ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "İngiltere ülkemiz ve ilimiz adına önemli bir ihracat pazarı olmayı sürdürüyor. Bugün itibariyle İngiltere ilimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke konumunda. Bornoz ve havlu grubu ihracatımızda da İngiltere üst sıralarda bulunuyor. Bu önemli pazarda Türk havlusunun bilinirliğinin artması ile ihracat rakamlarımızın ivme kazanmaya devam etmesi için UR-GE projemiz kapsamında İngiltere'ye B2B heyeti düzenledik ve katılımcı firmalar son derece verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Denizli ev tekstili ürünlerine ilgi İngiltere'de de oldukça yoğundu. İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programının ilimiz ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz." - DENİZLİ

İngiltere, Denizli, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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