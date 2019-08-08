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(DENİZLİ Hayvansever işçi ölmek üzere olan Kerkenek kuşuna 25 gün baktı

35 dakika önce

(DENİZLİ Hayvansever işçi ölmek üzere olan Kerkenek kuşuna 25 gün baktı Belediye işçisi ölmek üzereyken kurtardığı Kerkenek kuşunu 25 günde iyileştirdi Belediye işçisi Sudan kurtardığı Kerkenek kuşunu et ve ciğerle beslediDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde yaralanarak Büyük Menderes'e...

(DENİZLİ Hayvansever işçi ölmek üzere olan Kerkenek kuşuna 25 gün baktı
Belediye işçisi ölmek üzereyken kurtardığı Kerkenek kuşunu 25 günde iyileştirdi
Belediye işçisi Sudan kurtardığı Kerkenek kuşunu et ve ciğerle besledi
DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde yaralanarak Büyük Menderes'e düşen yırtıcı kuş türü olan Kerkenek'i belediye işçisi kurtardı. 25 gün boyunca baktığı kuş, yuvasına yakın yerde doğaya bırakıldı.
Çal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Yıldıray Coştan, Kısık Kanyonu'nda yapımı devam eden yürüyüş yolunda çalışırken, akarsuda çırpınan bir kuş gördü. Hemen Büyük Menderes'e giren Coştan, yırtıcı kuş türü olan Kerkenek'i sudan çıkardı. Evine götürdüğü Kerkeneği 25 gün boyunca et ve ciğer ile besledi. İyileşip sağlığına kavuşan ve bakıcılarının 'Garip' ismini verdiği kerkenek kuşu doğaya salındı.
Coştan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın da katılımıyla Kerkenek Kuşu'nu yuvasının yakınında, yani Kısık Kanyonu'nda beslediği kafesten çıkarıp doğaya bıraktı.
Kuşun doğaya salınmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Akcan, "Çalışma arkadaşlarımız Kısık Kanyonu'nda doğaya saygılı bir şekilde yürüyüş yolu uzatma çalışmalarını sürdürüyor. Kanyon, yakın zamanda binlerce kişinin ziyaret edeceği yer haline gelecek. Yıldıray Coştan, kanyonda doğaya saygılı bir şekilde çalışırken, suya düşen ve koruma altında olan bir kuşun da hayatını kurtardı. Kendisini kutluyorum. İnsanları sevmenin yolu hayvanları sevmekle ve onları korumaktan geçiyor" dedi.
Yıldıray Coştan ise sudan çıkardığı kuşa Garip ismini verdiğini söyleyerek, "Kuşu 25 gün Akkent Mahallesi'ndeki evimde besledim. Et ve ciğer verdim. Artıkyetişkinliğe ulaştı ve yuvasının bulunduğu bölgede doğaya bıraktık. Bir kuşun hayatını kurtardığım için çok mutluyum" diye konuştu.
Başkan Akcan sonrasında ise Coştan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Menderes, Denizli, Sudan, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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