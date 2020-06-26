DENİZLİ Hırsızlık zanlısı, refakatçilik yaparken yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı, refakatçilik yaparken yakalandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve jandarma ekipleri tarafından hastanede refakatçilik yaparken yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin S.R.S. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.R.S., dün, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde refakatçilik yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.R.S. jandarma karakolundaki ifadesinde, evlerden hırsızlık yaptığını çaldığı malzemeleri ise sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan S.R.S.'nin bir evinde bahçesinde gözetleme yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlının motosikletle yolda ilerlemesi, daha sonra ise girdiği bir evin bahçesinde gözetmeme yaparken güvenlik kamerasını fark etmesinin ardından ayrılması yer alıyor. Zanlının gözaltına alınmadan önce hastane koridorunda yürüme anı ise kameralara yansıyor.