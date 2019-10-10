Denizli hocalı soykırımı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Hocalı Soykırımı'nda yaşamını yitirenler anıldı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ermenistan'ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri' konulu panelde 1922'de işlenen Hocalı soykırımı konuşuldu. Panelin ardından katılımcılar, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Azerbaycan- Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı'nı da ziyaret edip karanfiller bırakarak soykırımda hayatını kaybeden 613 şehidi andı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dili ve Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi ile Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde 'Ermenistan'ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri' konulu panel düzenledi. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen panele Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Azerbaycan ile Türkiye'nin tarihi, köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiri, "Azerbaycan, iki devlet tek millet anlayışı ile iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz kardeş ülkelerimizden biri. 26 Şubat 1992'de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi. Kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarlarıyla 613 kardeşimiz şehit oldu. Bu katliam unutulmasın, gençlerimiz ziyaret etsinler diye de Hocalı Soykırımı Anıtı yaptık" dedi.

BİLİM İNSANLARI HOCALI SOYKIRIMI'NI KONUŞTU

Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok'un oturum başkanlığını yaptığı panelde 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı Soykırımı konuşuldu. Panelin ilk oturumunda Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Yeşilot, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mithat Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Dr. Esme Özdaşlı sunumlarıyla yer aldı.

HOCALI SOYKIRIMI ANITI ÖNÜNDE TÖREN

Panelin ilk oturumunun ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Hocalı şehitleri anısına yaptırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı ziyaret edildi. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı okudu. Ermeniler tarafından Hocalı'da katledilen 613 şehit anısına anıta karanfil bırakıldı.

Buradaki programının ardından panel, 2'inci oturum ile PAÜ'de devam etti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ercan Haytoğlu'nun yaptığı 2'inci oturumda Ekoavrasya Vakfı Genel Başkanı Hikmet Eren, Düzce Üniversitesi'nden Dr. Gökmen Kılıçoğlu, Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Guliyev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Solmaz Güzelova ve Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı konuşmacı olarak yer aldı.