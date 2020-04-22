DENİZLİ Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, Denizli'de KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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DENİZLİ Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, Denizli'de KYK yurduna yerleştirildi
6 saat önce
DENİZLİ Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, Denizli'de KYK yurduna yerleştirildi.
DENİZLİ Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, Denizli'de KYK yurduna yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:48 Kaynak: DHA
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