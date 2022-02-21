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Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor

21.02.2022 12:25
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor

Denizli Horozu yetiştiriciliğine 9 yıl önce hobi olarak başlayan girişimci Mustafa Serttürk, Antalya'nın Kumluca ilçesinden yurtdışına horoz yumurtasının tanesi 50 TL'ye satıyor.

Denizli Horozu yetiştiriciliğine 9 yıl önce hobi olarak başlayan girişimci Mustafa Serttürk, Antalya'nın Kumluca ilçesinden yurtdışına horoz yumurtasının tanesi 50 TL'ye satıyor.

Mustafa Serttürk, yaklaşık 9 yıl önce hobi olarak başladığı Denizli Horozu yetiştiriciliğinde, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışına satışlar yapıyor. Serttürk, 4 yıl önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Taylandlı Mansod Lambensa, Lerson Moohammadare ve diğer arkadaşlarına yılda 100 adet yumurta gönderiyor. Tayland'dan Mustafa Serttürk'ü hem ziyaret hem de tanesine 50 TL vererek yumurta almak için Kumluca'ya geliyorlar.

"HEM HOBİSİ HEM PARA KAZANIYOR"

Ocak - mayıs aylarında devamlı yumurta satışı yaptığını kasım, aralık aylarında tavukların tanesini 500- 700 TL horozların tanesini ise 800 ile bin 500 TL arasında sattığını söyleyen Mustafa Serttürk, hem hobi olarak hem de para kazandığını, yumurtanın tanesini 25 ile 50 TL arasında sattığını söyledi.

Geçen hafta Almanya ve Endonezya'ya yumurta gönderdiğini gelecek hafta tekrar Tayland'da sevkiyatı olduğunu bunun için hem mutlu hem de gururlu olduğunu belirten Mustafa Serttürk, "Bulunduğu tüm ortamlarda her yerde milli ırkımızın adını ve Kumluca'mızın adını duyurmaya devam edeceğim" dedi.

(İHA)

Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor

YORUMLAR
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Türk Lirası, Antalya, Kumluca, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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