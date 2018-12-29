Denizli Hurda Araç Deposu Alevlere Teslim Oldu
1 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sanayi sitesindeki hurda araç ve çıkma oto parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, sanayi sitesindeki hurda araç ve çıkma oto parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında iş yerinin içindeki ve önündeki 3'ü hurda toplam 6 otomobil, zarar gördü. Sümer Mahallesi
'nde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki Cengiz Akmar'a ait hurda araç ve çıkma oto parça satışı yapılan iş yerinde bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. İş yerinin içindeki ve önündeki 3'ü hurda toplam 6 otomobil zarar gördü. İş yerinde de büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Tesadüfen sanayi sitesinin yakınından geçenlerin alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yarım saatte söndürüldü. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:16 Kaynak: DHA
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