DENİZLİ Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika

DENİZLİ Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar DENİZLİ'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar DENİZLİ'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ağır hasar gören otomobildekilerin emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yaralanan olmadı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Antalya yönünden Denizli yönüne giden Mehmet Demir (38) idaresindeki 32 DG 348 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Emniyet kemerleri takılı sürücü Demir, eşi Şeyma (28), çocukları Demiralp (3) ve Mahinur Azra (7) kazadan yara almadan kurtuldu. Demir Ailesi, ters dönen otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı yara almadan atlatan çocukların üzerine battaniye örtüp ısıttı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı