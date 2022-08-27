Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdan bu yana yapılan 'Eren Dede' etkinlikleri, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü etrafında kurdukları çadırlarda geceleyen Yörükler, etkinliğin ardından kent merkezine doğru dönüşe geçti.

Kaynak: İHA

Mustafa Akçay, Tragger, Beyağaç, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkanın ailesi ölümden döndü - Son Dakika

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