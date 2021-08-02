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Denizli ihracatındaki yükseliş Temmuzda devam etti - Son Dakika

Denizli ihracatındaki yükseliş Temmuzda devam etti

02.08.2021 16:14
Denizli ihracatındaki yükseliş Temmuzda devam etti, System.String[]

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı.

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan eksik iş gününe rağmen ihracat artmaya devam etti. Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatın 2020 yılının haziran ayından beri yükseldiğini belirtti.

Temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu değerlendirmelerde bulundu. İhracatın yükseldiğini belirten Memişoğlu, "Geride bıraktığımız Temmuz ayındaki artışla birlikte, ihracattaki yükseliş trendimiz 14. aya taşındı. Özellikle 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında korona virüs dolayısıyla ihracatımız etkilenmişti. Ancak 2020'nin ikinci yarısından itibaren artmaya başlayan ihracatımızı üst üste kırılan rekorlarla taçlandırmayı başardık. Temmuz ayında da ülkemiz, Denizli ve DENİB ihracatları artmaya devam etti. Ülkemiz ihracatı Temmuzda yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar Amerikan Doları oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 10,1 artarak 327 milyon Amerikan Doları olarak kaydedilirken, DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 18 artışla 255 milyon Amerikan Doları'na ulaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla eksik iş gününe rağmen ihracatımızın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülke İngiltere

Denizli'nin Temmuz ayı ihracatında lider sektörün tekstil-konfeksiyon, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin ise İngiltere olduğunu söyleyen Başkan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Temmuzda tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 1 artışla 142 milyon Amerikan Doları olurken; elektrik ve elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 14,3 artışla 55,6 milyon Amerikan Doları, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 78,7 artışla 54,3 milyon Amerikan Doları, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 4 artışla 20,2 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. Ülke bazında ihracat verilerine baktığımızda ise lider ülke İngiltere oldu. Temmuz ayında ilimizden İngiltere'ye 48 milyon Amerikan Doları değerinde ihracat yapıldı. Ardından 35,7 milyon Amerikan Dolarıyla ABD, 33,4 milyon Amerikan Dolarıyla Almanya, 22,3 milyon Amerikan Dolarıyla İtalya ve 15,6 milyon Amerikan Dolarıyla İsrail geldi. Ocak-Temmuz döneminde ise İngiltere'ye olan ihracatımız 393,7 milyon Amerikan Doları'na, ABD'ye olan ihracatımız 234,3 milyon Amerikan Doları'na, Almanya'ya olan ihracatımız 228,5 milyon Amerikan Doları'na, İtalya'ya olan ihracatımız 157,1 milyon Amerikan Doları'na ve İsrail'e olan ihracatımız ise 117,2 milyon Amerikan Doları'na ulaştı. Böylelikle, ABD Almanya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükselmiş oldu. Önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri de katma değerli ihracat. Ocak-Temmuz döneminde kilogram başına ihracatımız 2,00 Amerikan Doları'nı aştı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde bu değer 1,64 Amerikan Doları idi. İhracat rakamlarımızla birlikte katma değerli ihracatımızın da yükseliş göstermesi, ihracatımızın sağlıklı yapısı ve sürdürülebilirliği noktasında önem arz ediyor" ifadelerini kullandı - DENİZLİ

Denizli ihracatındaki yükseliş Temmuzda devam etti

Amerikan Doları, England, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli ihracatındaki yükseliş Temmuzda devam etti - Son Dakika Ekonomi


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