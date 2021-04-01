Denizli ihracatları yüzde 46,4 artışla rekor kırdı

Hem Türkiye hem de DENİB ve Denizli ihracatlarında güçlü artışlar yaşandı. Türkiye Mart ayı ihracat rakamları açıklanarak, Mart ayında yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon dolar oldu. Denizli ihracatı yüzde 46,4 artarak 351,4 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye'de Mart ayında yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon dolar, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ihracatı Mart'ta yüzde 42,5 yükselişle 259 milyon dolar oldu. Denizli ihracatı yüzde 46,4 arttı ve 351,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylelikle Türkiye, DENİB ve Denizli ihracatları rekor kırarak en yüksek aylık değerlerine ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından yayımlanan açıklamada, ihracatın 10 aydır aralıksız olarak artıran ihracatçılara teşekkürlerini sunduğunu söyledi. Başkan Memişoğlu; "Bilindiği gibi geçtiğimiz sene Mart, Nisan ve Mayıs aylarında pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisini yoğun bir şekilde hissetmiştik. Haziran 2020'de artış trendine başlayan ihracatımız, o günden bu yana hiç ara vermeden artışını sürdürdü ve bu seri 10'uncu aya taşınmış oldu. Mart ayında ihracat rakamlarımızdaki artış oranında elbette geçtiğimiz sene aynı dönemdeki ihracatımızın düşük olmasının baz etkisi bulunuyor. Ancak Mart 2021 ihracatımızı Mart 2019'un rakamlarıyla kıyasladığımızda da, ihracatımızda çift haneli bir yükselişin olduğunu görüyoruz" dedi.

"Rekor için teşekkürlerimizi sunuyoruz"

DENİB ve Denizli ihracatının geçtiğimiz ayı rekorla tamamlamasını çok iyi bulan Başkan Memişoğlu; "İhracatımızdaki olumlu seyri destekler nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Devam eden pandemi sürecine rağmen ihracata ara vermeyen, ilimiz ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz, bu anlamlı rekor için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracatta ilk 5 ülkede dikkat çekici artışlar yaşandı

Mart ayında ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ülkelere gerçekleştirilen ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandığını belirten Başkan Memişoğlu; "İhracatımızda zirvede bulunan İngiltere'ye olan ihracatımız yüzde 60 arttı ve 39 milyon dolar oldu. Benzer şekilde, Mart ayı ihracatımızda ikinci sıradaki ABD'ye ihracatımız yüzde 60 artışla 29 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 48 artışla 29 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 54 artışla 17 milyon dolar ve Fransa'ya ihracatımız yüzde 81 artışla 14 milyon dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğini geride bırakırken ihracatımızda güçlü yükselişlere şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen ilk 3 aylık ihracat performansımız, 2021'in kalan dönemi için de önemli sinyaller veriyor. Yıl boyunca ihracat hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek ilimiz ekonomisine olan katkımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ