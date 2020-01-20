Denizli iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Yenişafak Mahallesi, 1027 Sokak girişindeki kontrolsüz kavşakta, geçen 17 Ocak'ta, Necat K.'nin kullandığı 34 GB 1181 plakalı otomobil, Umut K, yönetimindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Necat K.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki bir işyerinin önündeki saksılara çarparak durabildi. Kazada yaralanan hedr iki otomobil sürücüsü ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.