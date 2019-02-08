Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Taslağı Tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" projesi kapsamında hazırlanan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı taslağı tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" projesi kapsamında hazırlanan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı taslağı tamamlandı.



Haziran ayında hazır olacak Eylem Planı, Bursa ve İstanbul'un ardından Türkiye'de 3. olacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkilerin neden olacağı olumsuzlukların azaltılması ve bunlara uyum hedefiyle başlattığı "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" projesi kapsamında Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı taslağını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde Eylül 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen projede, yerel paydaşların katılımları ile çalıştaylar, vatandaşa ve öğrencilere farkındalık eğitimleri, belediye personeline yönelik kapasite oluşturma eğitimleri gerçekleştirildi. Haziran ayında hazır olacak Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı, Bursa ve İstanbul'un ardından Türkiye'de 3. olacak.



"Plan Büyükşehir Belediyeleri arasında Türkiye'de 3. olacak"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iklim değişikliğinin günümüz dünyasının ve dolayısıyla insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliği yıkıcı etkilerinin sadece ekolojik hayatı etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi ve sosyal hayatı da doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İki yıllık bir süreci kapsayan çalışma sonucunda Denizli İklim Değişikliği Eylem Planımızın taslağı hazır. İnşallah haziran ayında tamamen bitecek. Büyükşehir Belediyeleri arasında Türkiye'de 3. olacak bu plan ile geleceğimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.



"Projede 6 farklı eğitim gerçekleştirilirken, eğitimlere toplam 365 kişi katıldı"



Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye ile protokol imzaladı. Çalışmalar kapsamında 5 adet çalıştay yapıldı. Çalıştaylara kamu kurumları, kuruluşlar, STK'lar ve özel sektörden olmak üzere 232 kişi yer aldı. Yapılan 2 ankete ise toplamda 2 bin 164 kişi katıldı. Plan kapsamında oluşturulan ve belediye web sayfasında erişime açık olan Karbon Ayakizi Hesaplama Modülü'nde ise bin 770 kişi hesaplama yaptı. Projede 6 farklı eğitim gerçekleştirilirken, eğitimlere toplam 365 kişi katıldı. Son olarak kamu kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı ve Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci Başkanlığı'nda 3. İklim Değişikliği Yönlendirme Kurulu toplantısı da 6 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.



Hedef yüzde 21 azaltım



Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanırken, yerel paydaşlar ile işbirliği içinde çalışıldığına dikkat çekilirken, çalışmaların uluslararası geçerliliği olan Toplum Ölçekli Sera Gazı Emisyonları Envanteri Küresel Protokolü'ne (GPC) göre yürütüldüğü belirtildi. Denizli, bu eylem planı ile hem azaltım hem de uyum eylem planı hazırlayan Türkiye'deki 3. Büyükşehir Belediyesi olacak. Planda, 2030 itibariyle Denizli olarak Türkiye'nin hedefiyle eşdeğer olan sera gazı salımlarında artıştan yüzde 21 azaltım hedeflendi. - DENİZLİ

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