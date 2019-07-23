Son Dakika Haberleri: Denizli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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Denizli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 3. dönem toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 3. dönem toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Karahan, Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışında, 2019 yılının ilk 6 ayında il genelinde 18 yatırımcı kuruluşun programında 220 projenin yürütüldüğünü söyledi.
Bu projelerden 33'ünün tamamlandığını vurgulayan Karahan, bu süreçte 487 milyon liralık ödeneğin 251 milyon lirasının harcandığını kaydetti.
Daha sonra ilgili kurumların yöneticileri yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:24 Kaynak: AA
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