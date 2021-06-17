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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okuyan Denizli" Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okuyan Denizli" Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi Hayata Geçirildi

17.06.2021 11:03
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul kademelerinde "Okuyan Denizli" Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi geçtiğimiz aylarda hayata geçirilmişti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul kademelerinde "Okuyan Denizli" Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi geçtiğimiz aylarda hayata geçirilmişti. Projeyle öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde evlerinde ders saatlerinin dışında aileleriyle birlikte yaparak yaşayarak okuma, yazma, dinleme, konuşma ve uygulama etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin sergisi ve ödül törenine katıldı. Programa Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici programda yaptığı konuşmasında "Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okul kademelerimizde okuma ve yazma çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Okuyan Denizli Projesi okuma ve yazma çalışmalarına verdiğimiz önemi ortaya koyan bir projedir. Projemiz, yaparak yaşayarak okuma, yazma, dinleme, konuşma ve uygulama etkinliklerinin düzenlendiği; okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, anlayan ve paylaşan öğrenci yaklaşımlarının oluşturulduğu bir proje olarak öne çıkmaktadır. Projemizle, kitap okuma alışkanlığını bir hayat felsefesi haline getiren geleceğin okul modellerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak amacıyla tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Denizli bağlamında okul, aile ve öğrenci çerçevesinde kitap okuma faaliyetleri ve etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Projemizde, okuma faaliyetleriyle etkinliklerin, mümkün olduğunca ders saatleri dışında, evlerde yapılması planlanmaktadır. Okul yönetimleri, kendi imkan ve koşullarını göz önüne alarak planlamalarını yapmaktadırlar. Haftanın her günü için bir kitap okuma saati planlaması ve haftada en az bir etkinlik olmak üzere, haftalık kitap okuma etkinliklerinin gerçekleştirildiği projemiz, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu ve öğretim programının doğrultusunda uygulanmaktadır. Denizli'mizde bütün okullarımız, Okuyan Denizli Projesi ile ilgili olarak çok güzel çalışmalara imza atmaktadırlar. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu da idarecisi, öğretmeni, öğrencisi ve velisiyle projemizi en üst noktalara ulaştırmayı hedefleyen güzide okullarımız arasında yer almaktadır. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de bedenen, ruhen ve fikren kendini geliştirmiş nesiller için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki kitaplar, neslimizin gelecek timsalleri öğrencilerimizi hayata hazırlarken ve onlara sonsuz ufuklar sunarken farklı seçenekler geliştiren en yakın arkadaşlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nu içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Denizli Okuyor Projesinde aileleri ile birlikte kitap okuma etkinliği yapan öğrenciler, okudukları kitaplardaki karakterlere dönüşmekte, kitapta anlatılan mekanlarda etkinlikleri düzenlemekte, sinema veya tiyatroya uyarlanan kitaplarla ilgili film veya tiyatrolarını izlediler.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrenci ve veliler de okulda renkli görüntüler oluşturdu. Programın devamında protokol üyeleri anaokulu velilerince yapılan kitap afiş sergisini gezdi. Okul öncesi minikleri okudukları kitaplardaki karakterleri canlandırdıkları defileyi sergiledi. Öğrencilerle kitap okuma etkinliği yapıldı. Son olarak Afiş yarışması ve veliler arasındaki kitap okuma etkinliği ödül töreni düzenlendi. Veliler ödüllerini protokolden aldı. Haber Merkezi

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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Okuyan Denizli Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi Hayata Geçirildi

Vilayetler Hizmet Birliği, milli eğitim bakanlığı, Denizli, Kitap, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Okuyan Denizli' Evde Kitap Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma, Paylaşma ve Uygulama Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika


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