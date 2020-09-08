Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden israfı önleme etkinliği - Son Dakika

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik AVM'lerde etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, vatandaşları bilgilendirdi ve geri dönüşümlü çanta dağıttı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan, "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" isimli kampanya kapsamında, Denizli'de bulunan AVM'lerinde gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliklere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptı ve geri dönüşümlü çanta dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda kayıpları ve israfın önlenmesi, azaltılması ve yönetimi hususları dikkate alınarak, " Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın" hazırlandığını belirten Erkaya, "Eylem planında, ilk aşamada gıda kayıpları ve israfını önlemek, ikinci aşamada mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak, üçüncü aşamada insani tüketimi mümkün değilse hayvan yemi olarak kullanmak ilkeleri yer almaktadır" dedi.

"Üretilen gıdanın yüzde 33'ü israf"

Dünyada 821 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini dile getiren Başkan Erkaya, "Diğer çarpıcı bir rakam ise; her gün 25 bin insan açlık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Günümüzde dünya üzerinde üretilen gıdanın yüzde 33' ü kayıp ve israf olmaktadır. Ülkemizdeki toplam gıda israfı yılda 18 milyon 800 bin ton olarak hesaplanmıştır. Günlük üretilen ekmeğin 4 milyon 900 bininin israf edildiği, üretilen meyve ve sebzenin yarısında çeşitli kayıplar yaşandığı bilinmektedir. Lokanta, otel, restoran gibi toplu tüketim işletmelerinde durumun ciddiyeti iyice artmakta olup israf miktarı işletme başına yılda 4 ton 200 kilo gıda ve 2000 litre içecek rakamlarına ulaştığı görülmektedir" diye konuştu. - DENİZLİ