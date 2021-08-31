Denizli ilk 10'da

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yılın ilk 7 ayında kurulan 265 tane gerçek kişi ticari işletmeleriyle Denizli'nin, Türkiye'de iller arasında ilk 10'da yer aldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Denizli'mizde yılın ilk 7 ayında kurulan şirket, gerçek kişi ticari işletmeleri ile kooperatiflerin toplamı ise 840. DTO olarak, sadece temmuzda 95 firma kaydettik; bu yıl 7 ayda 959 üye daha kazandık" dedi.

DTO'nun aylık olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Feridun Fikri Akyol'un idaresinde gerçekleştirildi. Gündemin oylanmasının ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bir önceki meclis toplantılarından bu yana dünyada, Türkiye'de ve Denizli'de yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin haziran ayında sanayi üretiminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, ülkenin sanayide çok ciddi kapasite ve yatırımın olduğu bir dönemden geçtiğini ve bunun işsizlik ile açık iş verilerine de olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca, ülkenin ilk 10 ekonomisinden biri durumundaki Denizli'nin de yeni kurulan şirket sayısı ve ihracat verileri ile bu başarıda rol aldığını kaydetti.

"Gerçek kişi ticari işletmelerimizin sayısı ile iller arasında 10'uncu sıradayız"

Konuşmasında Denizli özelindeki ekonomik verileri de değerlendiren Başkan Erdoğan, Denizli'nin yıl başından bu yana kurulan 265 tane gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı ile, ülkede iller arasında 10'uncu sırada yer aldığını vurguladı. Erdoğan, "Temmuz ayında kurulan şirketleri yıllık sermaye dağılımına göre değerlendirdiğimizde ise Denizli olarak iller arasında 23'üncü sıradayız. Denizli'mizde geçen ay kurulan şirket, gerçek kişi ticari işletmeleri ile kooperatiflerin toplamı 79. Yılın ilk 7 ayındaki sayıları ise 840. Şehrimizdeki istihdama baktığımızda, açıklanan son verilere göre geçen yıl Mayıs'ta 203 bin 966 olan 4A kapsamındaki aktif sigortalımız, bu yıl aynı ayda 236 bin 162'ye ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 14 artış oldu. 4A, 4B ve 4C'yi kapsayan aktif sigortalı sayımız ise son 1 yılda 294 binden 327 bine yükseldi" açıklamasında bulundu.

"DTO'ya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 244 oldu"

Başkan Erdoğan, yılın ilk 7 ayında 959 üye daha kazandıklarını da açıkladı. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası ailesi, halkımızın teveccühü ile hızla büyümeye devam ediyor; temmuzun sonu itibarıyla 18 bin 911 üyeye ulaştık. Odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı ise 244'e yükseldi. 7 ayda 32 yabancı ortaklı firma daha kazandık. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı yüzde 63. Bunlar arasında 45 firmayla İran ilk sırada; 44 firmayla ise Almanya ikinci. Denizli Ticaret Odası olarak sadece temmuzda, 95 firma kaydettik. 40 firmamız kaydını sildirdi. 8 firmamız ise tasfiye sürecine girdi. Bu yılın ilk 7 ayında ise toplam 959 üye daha kazandık. 18 bin 911 üyemiz arasında 9 bin 184 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almaktadır. Sayıları 6 bin 947'yi bulan hakiki şahıs firmalarımız ise ikinci sırada. Anonim şirketlerimiz 2 bin 328 firma ile üçüncü. Geçen ay en çok firma kaydı yapılan ilk 5 faaliyet dalı, 72 firma ile ikamet amaçlı binaların inşaatı, 55 firma ile radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret, 40 firma ile evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve benzeri ev eşyaları toptan ticareti, 25 firma ile bakkal ve marketlerdeki perakende ticaret, 24 firma ile de taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi oldu. Aynı dönemde en fazla firmanın terkin edildiği ilk 5 meslek dalı ise, 50 firma ile ikamet amaçlı binaların inşaatı, 31 firma ile evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve benzeri ev eşyalarının toptan ticareti, 24 firma ile bakkal ve marketlerdeki perakende ticaret, 20 firma ile işlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı ve bunlardan yapılmış levha halinde olanlar ile lavabo ve benzeri sıhhi ürünler de dahil ürünlerin toptan ticareti, 18 firma ile de taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi işi şeklinde sıralandı" dedi.ö

"7 aylık ihracatımız, yaklaşık 2,5 milyar dolar"

Geride kalan sürede Denizli ihracatının arttığını da anımsatan Başkan Erdoğan, ilk 7 ayın verilerine bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 53'lük bir artış yakalandığını ve bu yıl 7 aylık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracata ulaşıldığını kaydetti. Erdoğan, "Denizlili sanayicimiz, geçen ay 327 milyon 395 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 10'luk bir artış yakaladık. Yılın ilk 7 ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 7 aylık ihracatımız yaklaşık 2,5 milyar doları buldu. Denizli olarak, yılın ilk 7 ayında 160 ülkeye ihracat yaptık. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 157 idi. İhracatımızda ilk üç ülke İngiltere, ABD ve Almanya. 7 aylık dönemde İngiltere'ye ihracatımızda yüzde 106, ABD'ye ihracatımızda yüzde 81, İtalya'ya ihracatımızda yüzde 71, Danimarka'ya ihracatımızda yüzde 66, Avusturya'ya ihracatımızda yüzde 62, Fransa'ya ihracatımızda ise yüzde 58 artış oldu. Temmuzda Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, yüzde 18 arttı. Yılın ilk 7 ayında Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımızdaki artış ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43'e çıktı" dedi.

"İthalatımızdaki en yüksek artış, Umman'dan alınan ürünlerde"

Başkan Erdoğan, hammadde olarak ithalata dayalı bir sanayilerinin olduğunu, bu sebeple ithalat verilerinin de ihracat verileri kadar önem arz ettiğini belirtti. Erdoğan, "Aylık ithalatımız 187 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına göre artışımız yüzde 47. Yılın ilk yarısında en çok ithalat yaptığımız sektör, ithalatımızdaki payı yüzde 46'ya ulaşan değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı. İkinci sıradaki ana demir ve çelik imalatı ithalatındaki artış ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 195 ile en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatına yönelik ithalatımızdaki yüzde 80'lik artış da dikkat çekici. Yılın ilk yarısında en çok ithalat yaptığımız ülke, 218,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu. O'nu, Kazakistan izledi. Üçüncü sırada ise Bulgaristan yer aldı. İthalatımızdaki en yüksek artış, Umman'dan alınan ürünlerde. O'nu ülke olarak sırasıyla Mısır, Özbekistan, Bulgaristan ve Almanya izledi" diye konuştu.

Türkiye, sanayi üretiminde AB ülkelerini geride bıraktı

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin sanayi üretimine ve turist sayısına da değindi. Erdoğan, "Ülkemiz, sanayi üretiminde, verileri açıklanan Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Avrupa Birliği ülkelerinde haziranda yıllık bazda yüzde 10 artarken, aynı dönemde Türkiye'de yüzde 24 yükseldi ve beklentilerin de üstüne çıktı. Ülkemiz ayrıca, temmuzda 4 milyon 360 bin yabancı turist ağırladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 artış yaşanırken, yabancı turist sayısı 21 ayın zirvesine ulaştı" diye konuştu.

Turist sayısı, yüzde 367 arttı

Başkan Erdoğan ayrıca, sanayi üretiminin çeyreklik dönemde yüzde 41 gibi önemli bir oranda arttığına dikkat çekti; bunun işsizlik ve iş gücü verilerine de olumlu yansıdığını gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Sanayi üretimimiz, haziranda aylık yüzde 2, çeyrek dönemlikte ise yüzde 41 arttı. Sanayide çok ciddi kapasite ve yatırımın olduğu bir dönemdeyiz. Bu durum, işsizlik verilerine de olumlu yansıdı; bir önceki aya göre yaklaşık 2,5 puana yakın bir düşüş yaşandı. Sanayinin, iş gücünün lokomotifi olduğunu da dile getiren Başkan Erdoğan, "Sanayi üretimimiz, ikinci çeyrekte de yüzde 20'nin üzerinde bir büyümeye işaret ediyor. Sanayi Ciro Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 78 artış kaydetti. Bizim de üyelerimizin yer aldığı tüm sektörleri kapsayan Toplam Ciro Endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 63 yükseldi. Aylık bazda da yüzde 9,5 arttı. Ticaret Ciro Endeksi yüzde 55, Hizmet Ciro Endeksi yüzde 75, İnşaat Ciro Endeksi ise yüzde 30 yükselerek bu tabloya önemli bir katkı sağladı" diye konuştu. - DENİZLİ