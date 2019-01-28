Denizli: "İlk Yarıda Çizgimizin Altında Bir Oyun Ortaya Koyduk"
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ilk yarısında kendi çizgilerinin altında bir futbol oynadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir
'e 2-0 yenilen Kasımpaşa
'nın teknik direktörü Mustafa Denizli
, maçın ilk yarısında kendi çizgilerinin altında bir futbol oynadıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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