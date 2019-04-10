Son Dakika Haberleri: Denizli İntihar Eden Ortaokul Öğrencisi Enes, Toprağa Verildi

Denizli İntihar Eden Ortaokul Öğrencisi Enes, Toprağa Verildi

2 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir inşaatın bodrum katında kendini iple tavana asarak intihar eden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K. (Karakuzu), son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir inşaatın bodrum katında kendini iple tavana asarak intihar eden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K. (Karakuzu), son yolculuğuna uğurlandı.

Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin geçen pazartesi akşamı eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K., gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Dün (salı) arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki binanın bodrum katında, Nuri Enes K.'nin tavana asılı cesedini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Nuri Enes K. için bugün Serinhisar ilçesindeki Çarşı Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Mustafa K., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında Nuri Enes K.'nin sınıf arkadaşları, baba Mustafa K.'yle birlikte en ön sırada saf tuttu. Nuri Enes K., kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

HARD DİSKTEKİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Son bir ayda okuldan kaçıp internet kafeye gittiği, burada online savaş oyunları oynadığı öğrenilen Nuri Enes K.'nin kullandığı bilgisayarın hard diskine polis ekiplerince el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hard disk üzerinde Nuri Enes K.'nin oynadığı oyunlarla ilgili incelemeleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:39 Kaynak: DHA
Serinhisar, Denizli, Güncel
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